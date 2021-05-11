أول تعليق لـ محمد رمضان بشأن القضية الفلسطينية..فيديو

/630775/أول-تعليق-لـ-محمد-رمضان-بشأن-القضية-الفلسطينيةفيديو

تضامن الفنان المصري ومطرب المهرجانات محمد رمضان مع الشعب الفسلطيني الشقيق ضد العدوان الإسرائيلي، ناعيًا شهداء الاحتلال وداعيًا للمصابين بالشفاء العاجل.

دوت الخليج يرصد مساندة النجم محمد رمضان لسكان حي الشيخ جراح بسبب ما يتعرضوا له من قبل الاحتلال الغاشم، فضلًا عن أزماته المتكررة مع الشعب الفلسطيني.

محمد رمضان ينعي شهداء القدس

طرح رمضان فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وجه خلاله رسالة لشعب فلسطين، متمنيًا لهم النصر: "ربنا وقلبنا مع أخواتنا الفسلطنين.. ربنا يشفى المصابين ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته ويقويكوا.. وثقة في الله تبقوا في أحسن حال دايمًا.. ويرزقكوا الأمن والاستقرار والنصر".

وعلق على الفيديو معربًا عن فخره بهويته العربية قائلًا: "العرب رمز الصمود.. أنا عربي وأفتخر.. فلسطين في القلب".

أزمة سكان حي الشيخ جراح مع الاحتلال الإسرائيلي

يشهد حي الشيخ جراح بالقدس، منذ أكثر من عشرة أيام، احتجاجات يقودها أهالي الحي ونشطاء ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين إلى 178 خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومنطقتي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحلية.

مشاهير العرب يدعمون شعب فلسطين

ويعد محمد رمضان آخر المنضمين حتى هذا التوقيت من مشاهير العرب لقائمة داعمي الشعب الفلسطيني، حيث أعلن عدد كبير من نجوم ونجمات الفن مساندتهم لأهل مدينة القدس وفعلوا هاشتاج "انقذوا حي الشيخ جراح"، ومن أبرزهم الفنانة التونسية هند صبري، نجم الكوميديا محمد هنيدي، المطرب اللبناني راغب علامة، والنجمة السورية كندة علوش، فضلًا عن الفنانة الكويتية شمس.

أزمات محمد رمضان مع الشعب الفلسطيني عرض مستمر

الجدير بالذكر، أن محمد رمضان وقع في أزمتين من قبل مع الشعب الفلسطيني ، الأولى كانت بسبب انتشار صورة له وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي عومير آدم، فُوجهت إليه اتهامات بالخيانة والتطبيع، بينما الأخيرة فاشتعلت نتيجة ظهوره في أحد المشاهد بمسلسه "موسى" يستعد للسفر من القاهرة إلى غزة لتوريد المخدرات، الأمر الذي استفز العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين واعتبروه ذلك إهانة منهم واتهامًا بأن غزة وكرًا للممنوعات.

أعمال محمد رمضان المقبلة

وعلى الصعيد الآخر، يستعد محمد رمضان لطرح أحدث كليباته الصيفية فيرساتشي بيبي، على قناته الرسمية على موقع " يوتيوب" وقفة عيد الفطر المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت دبي، والذي ستشاركه فيه الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا.

أغنية فيرساتشي بيبي، من كلمات الفنان فرغلي بليكس وتوزيع الديزل الموزع الموسيقي وعضو فريق المدفعجية، وسبق وأن تعاون معه رمضان في أغاني عديدة منها "مافيا"، "السلطان" و "القمر".

كواليس مسلسل موسى

فيما يشارك رمضان في السباق الرمضاني الجاري 2021 بمسلسله موسى، من بطولته إلى جانب سمية الخشاب، سيد رجب، تارا عماد، هبة مجدي، عارفة عبد الرسول، رياض الخولي، عبير صبري، منذر ريحانة، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين و ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرچي.

مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 29

يعرض مسلسل موسى على فضائية قنوات "dmc" في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة 11:30 مساءً و 11 صباحًا، بينما يعرض على شبكة قناة "art حكايات" الساعة 10 مساءً، ويعاد 6 صباحًا و 2 مساءً.