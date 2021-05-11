فيديو - حياة كريمة ترسم البسمة على عم صابر وتسلم له ماشية وفدان أرض

جدة - نرمين السيد - وصلت مبادرة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، إلى محطة جديدة من محطات الخير، حيث عرضت تقريرًا على قناة dmc، من مدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط، حيث تقابل البرنامج مع "عم صابر" الذى يعمل مقاول أنفار فى الأرض ويمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.





وقال "عم صابر" خلال لقائه بـمقدم البرنامج ياسين الزغبى، إن يعمل عامل يومية فى الأرض بـ 80 جنيهًا خصوصًا فى موسم الصيف، مشيرا إلى أنه يسافر إلى القاهرة بعد انتهاءالصيف ليعمل أيضا فاعلا حتى يوفر لأسرته دخلا مناسبًا، وأوضح أنه يعول 3 أولاد وزوجته ويتمنى أن يستكموا تعليمهم ويحققون حلمه بأن يصبحوا أطباء ومهندسين، وتمنى أن يكون لديه أرض وماشية لأنه يهوى الزراعة وتربية المواشى. وحقق البرنامج حلم "عم صابر" عن طريق توفير أرض بمساحة فدان وماشية "بقرة" حتى يحققون له دخلا ثابتا، ووجه صابر الشكر لأسرة البرنامج على ما يقدموه فى مساعدة الغلابة. البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم أبوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.

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