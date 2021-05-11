فيديوجراف .. ضوابط صلاة العيد فى المساجد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعدها بـ10 دقائق، على أن تكون صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

كما تشمل الضوابط عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، مع ضرورة ارتداء المصلين الكمامة قبل دخول المسجد.

كما تشدد وزارة الأوقاف على أهمية اصطحاب المصلى الشخصى، مع مراعاة علامات التباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى عدم فتح دورات المياه.

ومن الضوابط التى وضعتها الوزارة هى ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق بينما لا تزيد الخطبة على 10 دقائق، كما لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

وتتضمن الضوابط عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيًّا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.