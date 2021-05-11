توزيع ملابس العيد على الأيتام والحالات الإنسانية بعدد من محافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وزّع محافظو الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عبر عدد من المبادرات والمشروعات الملابس على الأيتام والحالات الإنسانية وغير القادرين، لرسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة فى قلوبهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.





ففى جنوب سيناء، وزع المحافظ خالد فودة ملابس العيد على الأيتام والحالات الإنسانية وغير القادرين بمدينة طور سيناء بديوان عام المحافظة، كما وزع على طلبة مدرسة التربية الفكرية، وطلبة الصم والبكم، والمرأة المعيلة، والمطلقات، والأرامل، والأسر الأشد احتياجًا.

وقال فودة "إن ذلك يأتى فى إطار تفعيل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة بشأن الاهتمام بذوى الهمم والارادة والمرأة المعيلة وإضفاء السعادة والبهجة على المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك".

كما وزع المحافظ الزى الموحد على السائقين بالمحافظة للحفاظ والظهور بالمظهر اللائق المشرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وإجراء الصيانات الدورية للسيارات فى مواعيدها المقررة، والحفاظ على المظهر العام للسيارات والسائقين.

وفى محافظة أسيوط، وزع المحافظ عصام سعد عددا من المشروعات على الشباب والفتيات ضمن مشروع "تمكين 2"، وذلك بالتعاون مع هيئة "بلان انترناشيونال إيجيبت" وبالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.. موضحًا أنه تم توزيع 20 مشروعًا على 25 شابا وفتاة بتكلفة إجمالية 118 ألف جنيه.

أما فى الأقصر، فنفذت مديرية التضامن الاجتماعى مبادرة "فرحهم بالعيد" لتوزيع ملابس جديدة على الأطفال المستحقين، وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، ومؤسسة "بوابتك للخير"، وفى إطار توجيهات المحافط مصطفى ألهم.

وقالت نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة "إن التعاون فى هذه المبادرة يتم سنويا بناء على توجيهات محافظ الأقصر"، موضحة أنه تم توزيع 1000 قطعة ملابس على الأطفال الأيتام وأبناء الأسر المستحقة والعمالة غير المنتظمة التى تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى مراكز المحافظة، وخاصة قرى حياة كريمة.