دار الإفتاء تستطلع الهلال بعد المغرب

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شوال من عدمه، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد صلاة المغرب بنصف ساعة.
وكشفت حسابات فلكية أجراها علماء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا.
وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة فى تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو المقبل (يوم الرؤية).
وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ماعدا دكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.
وأوضح أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين 11 - 14 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين 3 - 17 دقيقة.
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