دقيقة رمضانية.. متى تبدأ تكبيرات العيد؟

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن تكبيرات العيد تبدأ من أول غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا عند بعض الفقهاء، بينما يرى غيرهم أنها تبدأ من أول صلاة الفجر قبل العيد إلى ما قبل خروج الإمام لصلاة العيد.





ووجه مستشار المفتى رسالة للشعب المصرى، قائلًا: "أحيوا ليلة العيد بالتكبير وبالذكر". وقال إن الصيغة المفضلة للتكبير، تلك التى عرفها شعب مصر، وهى الطويلة، التى تشتمل على مدح النبى وأزواجه، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن التكبير بالصيغة الصغيرة ليس فيه حرج.

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