رئيس البرلمان يحيل مشروع العقوبات البديلة للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، والمعروف بقانون المستشار سامح عبد الحكم، المقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 نائبا، بإصدار عقوبات بديلة لحبس للغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن.





ويعد مشروع قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، والمعروف بقانون "عبد الحكم" من القوانين الهامة التى تأتى اتساقًا مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإفراج عن الغارمين والغارمات بعد سداد ديونهم، وكذا المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية، وكل من صدرت ضده أحكام بالحبس فى جرائم بسيطة لا تنطوى على خطورة.

يذكر أن المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، كان قد قدم مشروع القانون منذ ثلاثة سنوات إلى النائب سليمان وهدان، من أجل تقديمه لمجلس النواب وإقراره.

وأحال مجلس النواب السابق مشروع القانون وقتها إلى لجنة داخل وزارة العدل، لمناقشته وإعادة صياغته لكن سرعان ما تعثر المشروع، حيث تم تعليق أعمال اللجنة لحين صدور إحصائية بأعداد الغارمين والغارمات.

وأعاد النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 نائبا، خلال مجلس النواب الحالى، تقديم مشروع القانون مرة أخرى لرئيس البرلمان الذى قرر إحالته إلى اللجان النوعية المختصة.

وكان التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعام 2019 -2020، أوصى بضرورة قيام الدولة المصرية بتبنى مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات فى الجرائم البسيطة والغارمات، وإصداره فى أقرب وقت باعتباره مشروع قانون يعالج أكثر من قضية من أهمها قضية الغارمين والغارمات.

ونص مشروع القانون على التالى:

ـ تحديد نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة.

ـ تحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة "العمل لصالح المجتمع" كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقى العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها.

ـ اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

ـ تحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.

ـ إنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون وللمساهمة فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم و تشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.