بطريرك الروم الكاثوليك يزور كنيسة سانت  تريزا بشبرا

جدة - نرمين السيد - زار اليوم الثلاثاء، صاحب الغبطة يوسف الأول العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، دير الآباء الكرمل، وبازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.





رافق يوسف الأول العبسى، المتروبوليت جاورجيوس حداد، رئيس أساقفة قيصرية فيلبس وبانياس ومرجعيون وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك، والأرشمندريت بيوس فرح، الوكيل البطريركى بالقاهرة، وراعى كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بشبرا.

واستقبل بطريرك أنطاكية، كل من الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملى، الرئيس السابق للرهبنة، والأب جاك الكرملى، والأب جوزيف الكرملى، والأب إيليا الكرملى، والأخ جوزيف الكرملى.

كما قام بجولة داخل البازيليك، وكذلك تفقد غبطة البطريرك دير الآباء الكرمل، ثم دون كلمته فى كتاب كبار الزوار الخاص بالكنيسة، وزار أيضًا البطريرك يوسف العبسى مزار القديسة تريزا الطفل يسوع، وقدم الأب مخول بعض الهدايا التذكارية له، أبرزها جزء من زخائر القديسة تريزا.

ومن ناحيته، أبدى بطريرك الروم الكاثوليك سعادته بزيارة الآباء الكرمل والكنيسة العريقة، كما تم التقاط الصور التذكارية.

يذكر أن غبطة البطريرك يوسف العبسى يزور حاليًا جمهورية مصر العربية، حيث يتفقد غبطته بعض الرعايا بمصر، كما شارك أيضًا فى اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.