المصريين الأحرارمهنئًا السيسى بعيد الفطر: ينصركم الله كما نصرتم أبناء الوطن

جدة - نرمين السيد - أرسل الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر وجميع البلدان الصديقة بالخير واليمن والبركات.





وقال خليل فى برقيته : "يطيب لنّا إهدائكم خالص التهنئة العطرة وأزكاها بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على سيادتكم وبلادنا الغالية وكافة أبناء الوطن العزيز بالخير والبركات".

مشيرًا إلى أن لدينا يقين بحجم المتاعب والمهام الجسيمة على عاتقكم، ونثق فى الله أنه خير حافظًا ومعينا لكم فى خطواتكم الجادة لبناء دولة جديدة، وسط تحديات عصيبة وعيون متربصة وقلوب حاقدة، لكننا مع جموع الشعب خلفكم وجنودا فى خدمة الوطن، لتحقيق رؤيتكم المنشودة لصالح الشعب وتنفيذ ما يفوق آماله وطموحاته. ‏

وتابع :"ينصركم الله كما نصرتم أبناء الوطن وسيظل جانبك الجماهير المصرية التى أودعتكم الأمانة وحافظت عليها بكل السبُل ومازالت تبذل الكثير من الجهود لتحفظ أمن واستقرار الوطن".

ندعو الله أن يسدد خطاكم بالنجاح والتوفيق، ويحقق رؤياكم بصدق القلوب، وروح الوطنية السائدة للوصول إلى المنشود مكانة بلادنا رأيه مصر المنصورة.

كما بعث رئيس حزب المصريين الأحرار برقيات تهنئة إلى دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، و المستشار حمادة الصاوى النائب العام، الوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، لواء أركان حرب خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عادل جعفر مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.

وأرسل التهنئة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار طه سيد قاسم رئاسة لجنة شئون الأحزاب السياسية، وعددا من الوزراء والقيادات.