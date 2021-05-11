أسقف دشنا يزور مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال 

جدة - نرمين السيد - بدأت الزيارة بصلاة القداس الإلهى فى الكنيسة الملحقة بالمستشفى، وحضر الصلاة المرافقون مع بعض الأطفال المرضى وذويهم.

وعقب القداس الإلهى قام نيافته، بزيارة بعض الأطفال وصلى لهم وقدم لهم هدايا مناسبة، كما تجول داخل المستشفى وشاهد العمل العظيم الذى يتم فيها، حفاظاً على مستوى الخدمة المقدمة فيها.

وأبدى إعجابه الشديد لما رآه من دقة وتكامل فى كل ما فى المستشفى راجياً للمرضى الشفاء و للعاملين كل بركة ونعمة، وراجيا من الجميع تدعيم المستشفى.