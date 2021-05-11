مهلا بنا يا رحلة القرآن.. أبو خطوة يودع رمضان بابتهال جديد

جدة - نرمين السيد - وفى ابتهاله قال أبو خطورة: "مهلا بنا يا رحلة القرآن.. يا بسمة الأقدار بالإحسان". وعلى مدار الشهر الكريم، قدم أبو خطوة مجموعة من الابتهالات والمدائح النبوية، التى حازت إعجاب قراء دوت الخليج.

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