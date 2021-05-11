حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، على توجيه التهنئة للعاملين بديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم مع عدد من قيادات الوزارة.
ووجه الوزير خلال جولته التحية والتقدير لكافة العاملين بالإنتاج الحربى على جهودهم المتميزة بالعمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر، كما حرص مرسي على إرسال برقية تهنئة للعاملين بكافة الشركات التابعة للوزارة وجاء بها: يطيب لى أن أتقدم لكم ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة النقابية وجميع العاملين بالشركة بأصدق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم جميعا بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإنتاج الحربى يهنئ العاملين بعيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.