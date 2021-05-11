وزير الإنتاج الحربى يهنئ العاملين بعيد الفطر

حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، على توجيه التهنئة للعاملين بديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم مع عدد من قيادات الوزارة.

ووجه الوزير خلال جولته التحية والتقدير لكافة العاملين بالإنتاج الحربى على جهودهم المتميزة بالعمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر، كما حرص مرسي على إرسال برقية تهنئة للعاملين بكافة الشركات التابعة للوزارة وجاء بها: يطيب لى أن أتقدم لكم ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة النقابية وجميع العاملين بالشركة بأصدق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم جميعا بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.