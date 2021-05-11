بعثة صن داونز في طريقها إلى الأهلي (صور)

تتجه بعثة فريق مامليودي صن داونز إلى القاهرة، مغادرة جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة الأهلى، السبت المقبل، بملعب السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريق الأحمر في مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بالقاهرة باعتبار أن مباراة الذهاب ستقام بالقاهرة على أن تلعب مباراة الإياب بجنوب إفريقيا.

وابتعد فريق مامليودي صن داونز ، بصدارة الدوري الجنوب أفريقي لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه ماريتزبورج يونايتد ، بثنائية نظيفة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ16 ضمن منافسات مسابقة الدورى الجنوب إفريقي.

وسجل أهداف صن داونز ، المدافع البرازيلي ريكاردو ناسيمينتو (34 سنة) الذى تقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 39 ، ثم أضاف جبفت موتوبا فى الهدف الثاني فى الدقيقة 71 من عمر المواجهة.

وبهذه النتيجة رفع صن دوانز رصيده إلى 54 نقطة فى صدارة الترتيب وبفارق 4 نقاط عن فريق أمازولو الوصيف 50 نقطة كما يتبقي له مباراة مؤجلة أخري مما يعني إمكانية الابتعاد بالصدارة 7 نقاط مرة واحدة.

وكانت صحف جنوب أفريقيا ألقت الضوء على مواجهة صن داونز أمام الأهلى، حيث قال موقع "جول" الجنوب أفريقي، أن صن داونز على موعد للعودة مجددا مع موسيماني، من خلال مواجهة الأهلي الثالثة على التوالي في دوري أبطال أفريقيا.