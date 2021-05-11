بتوجيهات من الرئيس السيسي.. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة العيد

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء بعدد من محافظات الجمهورية وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.
من جانبهم، عبر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم للجهود التى تبذلها الدولة المصرية التى لا تنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه.
تأتى تلك الزيارات تأكيداً على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء فى كافة الاحتفالات والمناسبات، وتأكيداً على المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبنائها ممن قدموا أرواحهم فداءاً للوطن.
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