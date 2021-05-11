عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن نجاح "الاختيار 2": سجلات الدولة المصرية عامرة بنماذج "فرسان الظل"

أكدت سها سعيد وكيل لجنه الثقافة والاعلام و السياحة و الاثاربمجلس الشيوخ، و عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ، أن استراتيجية الدوله المصرية في مكافحة الارهاب لم تعد قاصره على استخدام القوه العسكرية في المناطق الحدودية او على التعاملات الأمنية داخل البلاد، و انما امتدت لمواجهه الفكر بالفكر و استخدام القوى الناعمة من خلال الاعمال الفنية، بل ايضا الافصاح عن حقائق و معلومات لم يكن متاح تداولها خصوصا وانها تتناول أحداث زمنية ليست بعيده وابطالها معاصرين ولعلهم لازالوا يشغلون ذات المناصب.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات صحفية، عقب كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن دور الدراما المصرية، وإشادته بمسلسل الاختيار2 خلال تدشين قاطرتين ورفع العلم على الكراكة مهاب مميش، أن الاهمية البالغة للتوسع في الاعمال الوطنية ازدادت عقب رصد وتحليل الاثر الذي تركه مسلسل الاختيار العام الماضي، فسجلات الدولة المصرية عامرة بنماذج هم بحق فرسان الظل يستحقون خلود السيرة، خلودا يليق بخلود اسم مصر. كما ان هذه الاعمال تحمل رسائل موجهه لمن يحاول العبث بمقدرات المصريين بأن تحركاتهم معلومة و غير خفية ولدينا من الحقائق المسكوت عنها الكثير، نستحضرها لنستعرض امام شعبنا ما كان يحاك لهم، و ما كانوا بصدد مواجهته لولا سلسلة من تضحيات رجال الظل.

واختتمت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ قائلة :" ولعل دور القائمين على الانتاج الفني بكل مجالاته هو إثراء التجربة بالتوسع في انتاج مثل هذه الأعمال، وبالتاكيد فان ابناء الشهداء يوما بعد يوم سوف يلقون من المصريين ما يستحقونه من رعاية و اهتمام و عرفان لمًا بذله ابائهم في حماية ارض الوطن و حياه المواطنين.