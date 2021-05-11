/630776/إسماعيل-يوسف-طارق-حامد-رفض-تمديد-عقده-مع-الزمالك

أكد إسماعيل يوسف لاعب وقائد الزمالك السابق أن طارق حامد لاعب الفريق الحالي رفض تمديد عقده أو تعديله مع الفارس الأبيض بسبب حبه في النادي ، وأبلغني أنه لن يفعل ذلك الإ في حالة إنتهاء عقده، يأتي هذا في إطار تصريحاته ببرنامج قصة ولعبة مع سيف زاهر عبر أون تايم سبورت.

وقال إسماعيل يوسف: " أنا ضد تعديل العقود ، لكن طارق حامد رفض زيادة عقده في الزمالك على الرغم من رغبة النادي في تعديل عقده ،وتعاقدنا معه بملبغ 2 مليون جنيه ".

وأستكمل: " المرة التي تعصبت فيها هي مشادتي مع أشرف يوسف بسبب رضا عبدالعال الذي حذرت زميلي من خطورته ، وحتى الأن أعتذر لكابتن أشرف يوسف في تلك الفترة ".

إسماعيل يوسف فاروق جعفر و أحمد رفعت دمروا فريق الأحلام

واضاف : " وجود فاروق جعفر و أحمد رفعت تسببت في ضياع فريق الأحلام للزمالك ، لأن المركب اللي فيها سائقين بتغرق ، والحقيقة أن لو كان تواجد فرد واحد فقط منهم لكان الفريق حصد جميع البطولات " .

وزاد إسماعيل يوسف: " كان هناك إتفاق بيني وبين أمير مرتضى منصور ، وموضوع إنضمام أحمد سيد زيزو للزمالك لم يأخذ دقيقتين ،وهي كانت بمثابة مفاجأة لى ".

وواصل يوسف : " عملت مع حسن شحاته مثلي الأعلى لاعبا ومدربا ، وعُرض عليا تدريب الزمالك في فترة رحيله لكنني رفضت إحتراما تقديرا".

وتابع إسماعيل يوسف : " لم أكن أقصد ترك الشق التدريبي و الذهاب للمركز الإداري ، لكن كنت أقصد عدم إستغلال أي فرص اتيجت لي في نادي الزمالك ، وفي حالة الخيار بين التدريب و الإدارة سأختار التدريب".

واختتم إسماعيل يوسف: :"شيكابالا تسبب في رحيل حسن شحاته ، وقرار معاقبة اللاعب كان صحيحا في ذلك التوقيت ".

يذكر أن الزمالك حقق تعادلا مثيرا أمام االأهلي بهدف لكل فريق في إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، في المباراة التي أستضافها ستاد القاهرة الدولي، وسجل صلاح محسن هدف المارد الأحمر الأول وتعادل فرجاني ساسي للفارس الأبيض.