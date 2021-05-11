/630777/كريم-عبد-العزيز-يوجه-رسالة-للشعب-الفلسطيني

دعم الفنان كريم عبد العزيز، الشعب الفلسطيني عقب الاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال الاسرائيلي وخاصة حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك بعدما أطلق نجوم الفن من الوطن العربي حملة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

دوت الخليج يرصد تعليق كريم عبد العزيز على تلك الاعتداءات الصهيونية بصورها المختلفة القاسية التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية.

كريم عبد العزيز يعلق على القضية الفلسطينية

وكتب كريم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "ستظل القدس عاصمة فلسطين الشقيقة لأبد الآبدين..ربنا ينصر اخواتنا الفلسطينيين".

كان هناك العديد من نجوم الفن الذين فعلوا هاشتاج انقذوا حي الشيخ جراح بالقدس، ليعي العالم أجمع ما يجرى داخل تلك البلدة بالأخص من ظلم وإستعباد، بعدما دخلت قوات الإحتلال منازلهم لإخلائها قهرًا، إلا أنهم وقفوا أمامهم ليقع العديد من الضحايا.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

يشارك كريم عبد العزيز في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل "الاختيار2" والذي يجسد فيه شخصية الضابط زكريا يونس ، ويشاركه البطولة كل من أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، أحمد حلاوة، رياض الخولي، ماجد الكدواني، ونخبة من النجوم وضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، واخراج بيتر ميمي.

أكد العديد من الجماهير، أن الفنان كريم عبد العزيز استطاع أن يثبت نفسه من خلال الشخصية القوية التي جسدها في مسلسل الاختيار بجانب الفنان أحمد مكي الذي كان من ضمن مفاجأت المسلسل، ليثبت الثنائي قدرتهم على التلون داخل الشخصية.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 حاز على إعجاب الجمهور ليحصد العديد من المشاهدات ويتربع على عرض قائمة أفضل المسلسلات الدرامية في رمضان 2021، ومن هنا بدأ التفكير في إنتاج الجزء الثالث للملحمة التي كان لها أثر كبير في نفوس المواطنين.