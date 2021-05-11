/630769/كارتيرون-يدرس-الإستغناء-عن-سيف-الجزيري-نهاية-الموسم
يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد أزمة جديدة داخل جدران القلعة البيضاء بين باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك و سيف الجزيري المعار من صفوف المقاولون العرب لصفوف الفارس الأبيض بنية البيع بعد أن خرج اللاعب من حسابات الفرنسي.
وعلم دوت الخليج أن سيف الجزيري لاعب الزمالك الحالي ولاعب المقاولون العرب السابق يشعر بحالة ضيق داخل القلعة البيضاء بسبب عدم تواجده في حسابات المدير الفني للزمالك لعل أخرها إستبعاد اللاعب من قائمة المباراة لمباراة الأهلي في الدوري الممتاز .
الجزيري خارج الزمالك الموسم المقبل ؟!
وينوى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الإستغناء عن سيف الجزيري نهاية الموسم وعدم تفعيل بند شراء اللاعب من المقاولون العرب، على الجانب الأخر يرفض مسئولي الزمالك التفريط في اللاعب بهذة الطريقة بحجة أنه لم يقدم كل مستواه حتى الأن .
قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في الدوري
وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .
الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.
خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.
قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة 122
حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري
فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.
خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.
خط الهجوم : يوسف أوباما.
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