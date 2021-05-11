/630778/مى-رشدى-الاعتداءات-الصهيونية-على-الفلسطينيين-انتهاك-صارخ-للقوانين-الدولية

أدانت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الانتهاكات السافرة التى يقوم بها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى الشريف، بشأن محاولات السطو من قبل الكيان الصهيوني على منازل الفلسطينيين القاطنين بحي الشيخ جراح بالقدس والعمل على تهجير سكانه بشكل إجباري.

مى رشدي: اقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر

كما أشارت عضو مجلس النواب، مى رشدى، إلى أن اقتحام قوات الاحتلال لساحات المسجد الأقصى المبارك، اعتداء واستفزاز حاد لمجموع المصلين والمسلمين فى الوطن العربى.

مى رشدى تطالب التصعيد الدولي ضد الانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الاسرائيلي

وتابعت:” لا يزال مسلسل التهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، لأهالينا في مدينة القدس المحتلة مستمرًا، وذلك استكمالًا لسياسة بناء المستوطنات.

وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائبة مي رشدى، إلي ضرورة التصعيد الدولي ضد الانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الاسرائيلي، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني أعتاد على ذلك.

كما طالبت عضو مجلس النواب، مى رشدي، بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من اشتعال المشهد فى الاراضي المحتلة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، مى رشد، أن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكافة الاعراف الدولية.

وأكدت عضو مجلس النواب، النائبة مي رشدى، على أن الاعتداءات التي قام بها جيش الاحتلال الصهيوني، والتى أسفرت عن شهداء ومصابين من قبل أهالينا فى فلسطين اعتداء إجرامي ويجب على كافة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني والدولي بكافة هيئاته التدخل لوقف العنجهية التى تفرضها قوات الاحتلال الصهيوني فى حق اهالينا فى القدس.