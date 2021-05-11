اللهم أعنا.. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الـ29 من رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضح المفتى: "الصغار هم مستقبل الأمة وأملها، وقد كلف الله سبحانه وتعالى الوالدين بالسعى على أولادهم بالتعليم والرعاية، والصبر والتحمل فى سبيل ذلك كله".

وتابع: "وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يعودون أبناءهم على الصيام، فمما ينبغى على الوالدين أن يحدثوا أبناءهم منذ الصغر عن فضائل الصيام، وتسببه فى دخولهم الجنة من باب الريان".

ودعا مفتى الجمهورية خلال الحلقة: "اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل اللهم الجنة هى دارنا وقرارنا اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن ترزقنا الجنة بغير حساب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ".