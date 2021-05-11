فيديو - أسامة الأزهرى يتحدث عن 3 مهن فى زمن الصحابة

وتحدث الأزهرى فى هذه الحلقة عن 3 مهن وهم :"مهنة الخواص، والسباحة، والطباخ"، مشيرًا إلى أن الصحابى سليمان الفارسى كان يصف "الخوص" وهو أمير على المدائن ويبيعه ويقول : "لا أحب إلا أن أكل من عمل يدى".
كما ذكر الأزهرى أن هناك قوم دخلوا على الصاحبى الجليل سلمان الفارسى وسألوه لماذا تعمل هذا وأنت أمير يجرى عليك رزقك فرد عليهم : "إنى أحب أن أكل من عمل يدى"، فكان يضفر "الخوص" ويصنع منه الأوعية والمكاتل :"كالحصير والخفف"، موضحًا أنه كان يتصدق بمرتبه من الإمارة وكل ما يؤيته من راتبه، ووجه الأزهرى رسالة لكل رجل كريم يعمل بهذه المهنة بأن "صنعتك كريمة".
وأضاف أن الصحابى الجليل أبوعبيدة عمل بمهنة "الطباخ" واستشهد بأحد المواقف من كتاب "الشمائل" قائلا:" طبخ أبوعبيدة قدِرًا للنبى ﷺ"، مشيرا إلى مهنة الطباخ شريفة والصحابة الكرام عملوا بها وتفننوا فيها.
كما تحدث الأزهرى عن مهنة السباحة والتى احترفها الصحابى الذى عُرف بسيدنا "الأحمر" وكان مولى لسيدتنا "أم سلمة"، وذكر أحد المواقف لهذا الصحابى الجليل عندما كان مع النبى ﷺ فى سفر فانتهى بهم الأمر إلى وادى ملىء بالماء فكان يحمل الضعيف والذى لا يعرف السباحة وينقله الناحية الأخرى، ووصفه النبى بـ "السفينة" بعد هذا الموقف.
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