انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل.. دار الإفتاء تعلن رسمياً أول أيام عيد الفطر 2021 والسعودية تعلن الخميس أول أيام العيد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت دار الإفتاء المصرية الآن عن أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر، وغرة شهر شوال، وذلك بعد استطلاع هلال شوال عن طريق اللجان الشرعية التابعة لها والمنتشرة في جميه أنحاء البلاد لاستطلاع الأهلة بعد غروب شمس اليوم.

دار الإفتاء تعلن الآن أول أيام عيد الفطر 2021 وغرة شهر شوال

وبحسب ما أعلنته دار الإفتاء على لسان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، فإن هناك تطابق بين الرأي الشرعي والحسابات الفلكية والتي أعلنتها منذ أيام، كما أكدت الإفتاء في تصريحات سابقة أن الدار تقوم بالإسترشاد بالحسابات الفلكية فقط، والرؤيا الشرعية هي التي تحسم الأمر.

وأكدت دار الإفتاء الآن أن أول أيام عيد الفطر 2021 يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، والذي يوافق غرة شهر شوال، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال عقب الغروب، وعلية فسوف يتم إتمام عدة شهر رمضان ثلاثون يوماً، والأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان الكريم.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية أيضاً أن الخميس 13 مايو هو أول أيام العيد، وذلك وفق قرار المحكمة العليا بعد استطلاع هلال شهر شوال، وتعذر رؤية الهلال اليوم بعد غروب الشمس.

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وهنأ فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار الرئيس السيسي وأعضاء الحكوم وجموع الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية الخير واليمن البركة.