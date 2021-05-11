/630779/رسميا-الزمالك-يتقدم-بشكوى-ضد-جمهور-الأهلي-الزائد-والتنمر-ضد-اللاعبين

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للنادي ، ويضح فيه تقدمه بمذكرة احتجاج رسمي للجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد بخصو أحداث مباراة الأهلي و الفارس الأبيض التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وتضمنت مذكرة الاحتجاج وشكوى الزمالك الاعتراض على تواجد بعض من جماهير النادي الأحمر في مباراة الزمالك في الدوري ، وشددت على رفض خوض اللقاء الا بعد خروج تلك الأعداد ولكن من أجل الحفاظ على الروح والسماح بالمباريات ، قررت القلعة البيضاء خوض المباراة مع إثبات تلك الواقعة.

الزمالك يتقدم بمذكرى ضد جمهور الأهلي لإتحاد الكرة

وتضمنت مذكرة الاحتجاج رصدا للسب والقذف والتنمر من الحضور تجاه لاعبي الزمالك على مدار شوطي اللقاء لاسيما قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” ،وكذلك شكوى الزمالك الاعتراض على الأعداد الزائدة من الجماهير التي حضرت المباراة.

وطالب مجلس ادارة الزمالك اتحاد الكرة بالتحقيق في تلك الأمر واتخاذ ما يلزم لضمان الحفاظ على حقوق الأندية، ولعدم تكرار مثل هذه الأمور الفترة المقبلة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما