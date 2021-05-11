/630780/مفاجأة-نكشف-الانتماء-الحقيقي-لمراقب-مباراة-الأهلي-و-الزمالك-صور
يبدو أن مباراة الأهلي و الزمالك في القمة 122 ترفض إنتهاء أحداثها، خاصة بعد العقوبات التي أعلنها الإتحاد المصري لكرة القدم والتي تضمنت إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا مباراتين بسبب السلوك الغير رياضي ، وزاد الأمر سخونة حقيقة إنتماء مراقب المباراة.
وتدوال العديد من رواد السوشيال ميديا صور مختلفة لياسر عبدالعظيم مراقب مباراة الأهلي و الزمالك في المباراة التي أنتهت نتيجتها بهدف لكل فريق في المباراة التي أستضافها ستاد القاهرة الدولي.
واظهرت الصور المتواجده على الحساب الشخصي للمراقب عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، إنتماءه للنادي الأهلي، وذلك من خلال عدد من " البوستات" المتواجدة عبر صفحته الرسمية ، وكذلك العديد من الصور مع بعض المسئولين داخل القلعة الحمراء منها بيتسو موسيماني ومحمود الخطيب رئيس المارد الأحمر.
تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.
خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج
خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.
وفي الهجوم: محمد شريف.
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122
ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : يوسف أوباما
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