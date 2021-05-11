الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك فى صكوك الأضاحى للعام الرابع بـ100 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - أشاد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكى، فى مشروع صكوك أضاحى وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه لحساب صكوك الأضاحى.





وقال رئيس القطاع الدينى، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الهيئة القبطية الإنجيلية، وفى مشهد وطنى يبرز أسمى مفاهيم التسامح الدينى والرقى الإنسانى، قامت وللعام الرابع على التوالى بالمشاركة فى مشروع صكوك أضاحى وزارة الأوقاف، مما يؤكد على اللحمة الوطنية والنسيج الوطنى الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنسانى المشترك".

وأكد أن مشاركة الهيئة القبطية فى مشروع صكوك الأضاحى بوزارة الأوقاف دليل واضح على الروح الراقية التى تؤكد متانة النسيج الوطنى وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجها الشكر للدكتور أندريه زكى والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة التى اعتادت عليها الكنيسة الإنجيلية سنويًا للتعبير عن وحدة النسيج الوطنى ومتانته.