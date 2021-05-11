السيسى وبن زايد يتبادلان التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ومعرباً عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بكل التقدم والازدهار.





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