جدة - نرمين السيد - أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، بمخرجات الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية التى عقدت اليوم بشأن العدوان الإسرائيلى على القدس والمسجد الأقصى، والشيخ جراح، والذى يعد تحركا جادًا فى وجه الانتهاكات الإسرائيلية.





وأعرب العسومى عن ترحيبه بدعوة الجامعة العربية للبرلمان العربى للتحرك العاجل مع برلمانات الدول المؤثرة لتنفيذ قرارات وزراء الخارجية، مؤكداً أن البرلمان العربى لن يألو جهدا فى الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة القدس وهو ما يتسق مع التحرك العاجل للبرلمان العربى بعقد جلسة طارئة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس انطلاقًا من قيامه بمسؤوليته القومية فى نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى ووقف الجرائم المستمرة التى تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بحق أبناء الشعب الفلسطينى ودعم كل حقوقه، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وأضاف أن البرلمان العربى قد اتخذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة جميع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لاتخاذ موقف حازم وموحد أمام الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى والمقدسيين وحقوق الشعب الفلسطينى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان العربى يرحب باجتماع الخارجية العرب بشأن الانتهاكات الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.