عاجل.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس والشعب بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





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