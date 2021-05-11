البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مارجرجس بطهطا

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم، القمص أليشع نصرى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالكوم الأصفر التابعة لإيبارشية طهطا وجهينة، ووكيل قطاع مركز طهطا بالإيبارشية، عن عمر قارب 53 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لما يقارب 28 عامًا.





وولد الأب المتنيح يوم 3 أغسطس 1968، وسيّم كاهنًا فى 21 فبراير 1993. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة، ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب الفاضل القمص أليشع نصرى، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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