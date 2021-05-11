ولى عهد أبو ظبى يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، ومعرباً عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بكل التقدم والازدهار.
وأعرب الرئيس عن خالص تقديره للشيخ محمد بن زايد للفتة الكريمة داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها الشقيق والأمة الإسلامية باليُمن والبركات.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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