/630784/الرئيس-السيسي-يشيد-بالدراما-السياسية-لرمضان-2021

أثنى الرئيس السيسي على دور الدراما المصرية فى إبراز التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من الجيش والشرطة، مؤكدًا ضرورة زيادة مثل هذه الأعمال الدرامية التى تكشف ما تعرضت له مصر من مخططات إرهابية، وذلك أثناء حضوره لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بقناة السويس في مدينة الإسماعيلية.

دوت الخليج يكشف تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراما رمضان 2021، فضلًا عن تمنيه السير على ذات النهج لكشف المخططات الإرهابية على حقيقتها.

أشاد الرئيس السيسي بالدراما الرمضاني هذا العام أثناء وجوده في قناة السويس اليوم، قائلًا "إن الدراما تناولت خلال شهر رمضان أحداثًا كثيرة جدًا مرت على المصريين، أتصور الدراما اللي قدمت ولازم تقدم أكتر من كدا واتكلمت في أحداث كثيرة حصلت بعد ما تجاوزناها بشكل كبير، وفكرتنا بأيام صعبة مرت علينا، ومرت بفضل الله أولا ثم بتضحيات المصريين".

وأضاف الرئيس السيسي، مؤكدًا على تضحية الشعب المصري في القضاء على الإرهاب: "الأيام دي ممرتش غير بتضحيات شعب مصر، كل أسرة قدمت شهيد في قطاع من قطاعات الدولة من جيش وشرطة وقضاء والمساجد والكنائس، كل ده كان مشاركة وتمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب".

مسلسلات رمضان 2021

الجدير بالذكر أن رمضان 2021 شهد تنوع كبير في مسلسلاته الدرامية بين الاجتماعية والسياسية والكوميدية، الصعيدية والشعبية لتكتسح دراما رمضان 2021 جميع الأعمال السابقة فقدمت مايقرب من 30 عمل درامي ظهر منهم 3 اعمال تلقي الصور على الإرهاب والمتطرفين الذين يأخذون الدين الاسلامي كستار لأعمالهم العدوانية، وتأتي هذه الأعمال على النحو الآتي:

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 يتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضباط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.

مسلسل القاهرة كابول

ينقل مسلسل "القاهرة كابول" صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي ويعرض على التلفزيون المصري، والقناة الأولى، وCBC، وروتانا خليجية، والمحور وألفا مسلسلات.

مسلسل هجمة مرتدة

بينما يتناول مسلسل هجمة مرتدة قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، وهو من بطولة أحمد عز والفنانة هند صبري وماجدة زكي ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور.

وتدور أحداثه حول شاب يعمل في الخارج، ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح بالتواصل مع جهاز المخابرات في المصرية، وتعمل على تدريبه لكي يستطيع خداع تلك الأجهزة المعادية، ومن المقرر عرضه على قنوات DMC، أبوظبي، ART حكايات.