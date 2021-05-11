الزمالك يستعيد أبو جبل بعد الشفاء من كورونا.. تفاصيل

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أعلن نادي الزمالك عودة محمد أبو جبل لصفوف القلعة البيضاء من جديد عقب العودة من فيروس كورونا، والذي أصاب اللاعب خلال الفترة الماضية ليغيب على إثرها اللاعب عن العديد من المباريات أخرها مباراة الأهلي التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف .

وعلق محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك : أن محمد أبو جبل سيعود للتدريبات الجماعية بداية من اليوم استعداد للفترة المقبلة في مباريات الدوري المصري والمقرر أن تبدأ بمواجهة إنبي القادمة في الدوري. يذكر ان الزمالك فقد محمد أبو جبل في مباريات الأهلي و سموحة وبيراميدز على إثر الإصابة بفيروس كورونا ، والتي حقق الفريق الأبيض الفوز في مواجهة واحدة أمام سموحة وتعادل أمام المارد الأحمر و النادي السماوي. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122 حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني. خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات. وفي الهجوم: محمد شريف. تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122 ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي خط الهجوم : يوسف أوباما قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الزمالك حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا

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