كوفيد 25 الحلقة 14..أحمد صلاح حسني يضحي بحياته لإنقاذ يوسف الشريف

/630783/كوفيد-25-الحلقة-14أحمد-صلاح-حسني-يضحي-بحياته-لإنقاذ-يوسف-الشريف

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 14 استهلت الأحداث بمحاولة تضميد جرح يوسف الشريف وإخراج الرصاصة من ذراعيه بعد إستقلالهم القطار، إلا أنه تفاجأ بعدما دار بينه وبين سائق القطار حديث يفيد بأن المنطقة أصبحت في خطر بعد تفشي الإصابات وزيادة المصابين الذين باتوا يحاطون المحافظات.

دوت الخليج يؤرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 14 التي شهدت العديد من التفاصيل والأحداث المشتعلة بعد هجوم المصابين على القطار الذي كانوا يستقلوه.

تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 14

تسائل يوسف الشريف عن الركاب الذين قام بتوصيلهم السائق، إلا أنه يوضح أن هناك منهم لن يصل بسبب صعوبة الموقف الذي أصبح مخيف، بعد القضاء على العديد من المواطنين بسبب ذلك الفيروس الشرس.

تسود حالة من التسامح بين الركاب الذين نجو من المصابين والموت، إلا أنهم ظلوا في تلك الحالة للحظات معدودة قبل هجوم المصابين على القطار ليأخذوا منهم العديد.

يحاول يوسف الشريف انقاذ الأطفال الذين على القطار من بينهم أبنائه وزوجته بعدما رفضت شقيقة ادورد دخولهم إلى المكان الأمن مدعية إصابتهم جميعًا ليرفض الركاب دخولهم إلى الكابينة المحمية.

وكان قد دار حوار بين يوسف الشريق وأيتن عامر حول علاقتهم سويًا ليعتذر لها عن ما بدر منه خلال السنوات الماضية، مركدًا أن الفيروس كان من شأنه إفاقته وتصحيح العديد من المفاهيم.

أحمد صلاح حسني في دور بطولي بمسلسل كوفيد 25 الحلقة 14

حاول أحمد صلا حسني ويوسف الشريف إنقاذ الركاب من المصابين بعد حجزهم في كابينه وخروجهم منها ليقنه السائق أنهم غير مصابين بالفيروس ليسمح بدخولهم، إلا أن يوسف الشريف يبلغ رامي أنها النهاية لانهم لن يستطيعوا الصمود لمدة 25 دقيقة، إلا إذا تمكنوا من فصل الكابينه ليحاول يوسف الشريف إلا أن قدمه لن تساعده.

يسحبه أحمد صلاح حسني ليقوم بفصل الكابينه مستغلًا آخر فرصة لإنقاذهم وبالفعل يستطيع فصلها ليضحي بحياته فداء لهما بعدما أنقذهم جميعًا لتنتهي بذلك أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 14.