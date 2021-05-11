/630786/تعليق-مثير-من--كهربا--بعد-تعادل-الأهلي-و-الزمالك-صورة

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للنادي ، ويضح فيه تقدمه بمذكرة احتجاج رسمي للجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد بخصو أحداث مباراة الأهلي و الفارس الأبيض التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

حرص محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشجيع ذاته وبث الحماس في نفوس متابعيه قبل أيام قليلة من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إطار مواجهات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

وكتب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي رسالة خاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي معلقا : "لا تسمح لموقف مدته دقيقة، بأن يفسد يومًا مدته 1440 دقيقة ".

كهربا يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

وتفاعلت جماهير النادي الأهلي مع محمود كهربا مطالبين اللاعب ببذل المزيد من الجهد حتى الحصول على فرصة مميزة يستطيع خلالها كسب ثقة الجميع والجهاز الفني بيتسو موسيماني ، يأتي هذا بعد عدم مشاركة اللاعب في مباراة الزمالك التي تعادل فيها المارد الأحمر بهدف لكل فريق مع الفارس الأبيض ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الزمالك

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا