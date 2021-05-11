/630787/محمد-صلاح-ينفجر-لمساندة-فلسطين--أدعو-دول-العالم-لمساندة-الأبرياء

حرص النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب المصري لكرة القدم على مساندة حركة المقاومة في فلسطين ، وذلك بعد الأحداث التي طرأت على دولة فلسطين الشقيقة.

وكتب محمد صلاح عبر حسابة الرسمي على تويتر : " إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي على مدار السنوات الأربع الماضية.. وذلك من أجل بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل ".

محمد صلاح يدعم فلسطين

وقام محمد صلاح بتغيير صورته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ، لصورة تجمعه بالمسجد الأقصى في إشارة لضرورة دعم الحركة في الأراضي الفلسطينية.