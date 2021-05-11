/630788/دعاء-عريبي-توزع-2000-كرتونة-غذائية-على-الاسر-الأكثر-إحتياجا-بمناسبة-عيد-الفطر

قامت النائبة دعاء عريبي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ بتوزيع ٢٠٠٠ كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة شهر رمضان العيد وعيد الفطر المبارك في محافظة الغربية.

ويأتي ذلك انطلاقا من دورها الخدمي والمجتمعي ومشاركتها للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه ودعم الأسر الأكثر احتياجا خاصة في ظل مجئ شهر رمضان وعيد الفطر في ظل جائحة كورونا.

تزامن العيد مع أزمة فيروس كورونا

وأضافت: يأتي العيد هذا العام وسط ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وندعو الله أن تعبر بلادنا الأزمة بفضل الدعوات الخالصة وبخطوات رشيدة من قيادة حكيمة داعية من الله أن يزيل هذه الغمة وينجي مصر والعالم أجمع منها.

واختتمت عريبي: ندعو الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.