صحة الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

وأوضح حميدة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وجاهزية فرق الانتشار السريع لمواجهة أى إصابات قد تحدث.
وناشد وكيل الوزارة المواطنين بتجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، ومنع التجمعات فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والنوادى وغيرها من الأماكن المغلقة.
من جهة أخرى؛ شنت فرق مراقبة الأغذية حملات مكثفة بجميع المدن والمراكز، للمرور على محال بيع الأغذية والنوادى والمطاعم، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة فى جميع المنافذ والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس "كورونا" والحث على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات فى جميع المنشآت.
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