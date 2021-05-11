الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس فى بيان "نتوجه بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة الغالية للرئيس عبد الفتاح السيسى وقاداتنا، وندعو الله أن يوفقهم إلى ما يؤدى إلى رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها".

وأضاف المجلس "نستقبل العيد هذا العام وسط ظروفٍ خاصة يشهدها العالم من أزمة ڤيروس كورونا المستجد، وندعو الله أن تعبر بلادنا الأزمة بفضل الدعوات الخالصة وبخطوات رشيدة من قيادةٍ حكيمة".

وتابع "انتهى شهرٌ كريم صُمنا فيه وقُمنا ودَعونا الله، فنرجو من الله أن يتقبل منا ما قدمنا".

واختتم المجلس "حفظ الله الوطنَ قيادةً وشعبًا من كل سوء، وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية فى أمن وأمان وصحة وازدهار".