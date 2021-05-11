نادى القضاة ينعى المستشار ماهر عبد الواحد نائب عام مصر الأسبق

جدة - نرمين السيد - نعى مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ببالغ الحزن والألم والأسى، شيخا جليلا من شيوخ القضاة المستشار ماهر عبد الواحد، نائب عام مصر الأسبق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.





تدرج الفقيد فى العمل القضائى، وتقلد العديد من المناصب إلى أن شغل منصب النائب العام من سنة 1999 حتى سنة 2006، وتولى بعدها منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، الذى استمر فيه حتى 30-6-2009.

وجاء ببيان النعى: لم نعهده رحمه الله طوال مسيرة عطائه الذاخرة بالمواقف المشرفة، إلا محافظا على القيم القضائية مستمسكا بميراث الأوائل من الترفع والعزة.

كان فيها رحمه الله نموذجا للقاضى الذى تعلى كلماته الوقار والحكمة والنزاهة وترسخ أفعاله للحق والعدل والشرف.

وإذ يتقدم نادى قضاة مصر بأحر التعازى للقضاء المصرى ولأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان،وإنا لله وإنا إليه راجعون.