تدرج الفقيد فى العمل القضائى، وتقلد العديد من المناصب إلى أن شغل منصب النائب العام من سنة 1999 حتى سنة 2006، وتولى بعدها منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، الذى استمر فيه حتى 30-6-2009.
وجاء ببيان النعى: لم نعهده رحمه الله طوال مسيرة عطائه الذاخرة بالمواقف المشرفة، إلا محافظا على القيم القضائية مستمسكا بميراث الأوائل من الترفع والعزة.
كان فيها رحمه الله نموذجا للقاضى الذى تعلى كلماته الوقار والحكمة والنزاهة وترسخ أفعاله للحق والعدل والشرف.
وإذ يتقدم نادى قضاة مصر بأحر التعازى للقضاء المصرى ولأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان،وإنا لله وإنا إليه راجعون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادى القضاة ينعى المستشار ماهر عبد الواحد نائب عام مصر الأسبق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.