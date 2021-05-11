الكهرباء:رفع حالة الطوارئ بالشركات في عيد الفطر 

رفعت وزارة الكهرباء استعداداتها لتأمين متطلبات المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مؤكدة أنه لن يكون هناك انقطاعات للتيار في الأعياد، وخلال موسم الصيف، بعد اتخاذها كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لأكثر من 35 مليون مشترك، ولكافة الأنشطة التنموية
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء تزامنًا مع قدوم عيد الفطر المبارك الذي يتزامن مع وجود ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى وجود فائض بالشبكة الكهربائية يتعدى الـ12 ألف ميجاوات.
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