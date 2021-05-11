القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي وشعب بمصر بحلول عيد الفطر...

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن البركات. وأعلن مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غدا الأربعاء، 11 مايو لعام 2021، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

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