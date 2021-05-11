الرئيس السيسي: اللي تلقي النار والرصاص والعبوات الناسفة هم أبناء مصر من الجيش والشرطة بدلا من الشعب

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس عبر الفيديو كونفرانس، على توجيه الشكر لعطاء الشعب المصرى خلال الشهر الكريم، متابعا: "الدراما فى شهر رمضان تناولت قضايا كثيرة جدا مرت علينا كلنا.. التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين.. ومكنشى واصل تماما للناس تضحيات الشهداء والمصابين".
وأضاف الرئيس السيسى: "اللى تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة هم أبناء مصر من الجيش والشرطة.. تلقوه بالنيابة عن أو بدلا من شعب مصر".
وتابع الرئيس، ان ذلك كان ثمن تم تسديده عن مكافحة الإرهاب في 2013، واذكر ذلك عندما قلنا ان هناك إرهاب محتمل، رد كثيراً من الناس انه لا يوجد إرهاب محتمل، لكن الدولة لها رؤية وتستشرف المستقبل، وبالتالي كان يوجد تحدي وقبلنا بالفعل، والأمور بفضل الله وبفضل التضحيات بتنتهي وبتتحسن.
وقال الرئيس: هيجي وقت مش بعيد ونقول الحمد لله هذا الأمر تم تجاوزه تماماً.
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