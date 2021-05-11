ليستر يُهدي السيتي لقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على اليونايتد بثنائية

/630789/ليستر-يهدي-السيتي-لقب-الدوري-الإنجليزي-بعد-الفوز-على-اليونايتد-بثنائية

حقق ليستر سيتي فوزا هاما على مانشيستر يونايتد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أولدترافورد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الإنتصار منح مانشيستر سيتي لقب البريميرليج رسميا.

ورفع ليستر سيتي رصيده للنقطة 63 ويجعل فرصة ليفربول في المشاركة في بدوري أبطال اوروبا، وتوقف رصيد مانشيستر يونايتد عند النقطة 70 ويتبقى له 3 مواجهات أي أن أقصى نقاط سوف يصل لها الفريق هي النقطة 79 وهو ما يتوج السيتي بالدوري رسميا حيث يحتل الاخر الصدارة برصيد 80 نقطة ولن يسطتع أي فريق اللحاق به حتى في حالة خسارة المباريات المقبلة بأكملها.

تشكيل مانشيستر أمام ليستر سيتي

ويبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: دى خيا

الدفاع: بايلى ، تيليس ، توانزبى ، الانجا

الوسط: ماتيتش ، فان دى بيك ، ماتا

الهجوم: عماد ، ويليامز ، جرينوود

تشكيل مانشيستر يونايتد و ليستر سيتي

بينما جاء تشكيل ليستر سيتي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمي: شمايكل

خط الدفاع: كاستاني - سويونكو – فوفانا - نديدي

خط الوسط: توماس - تيليمانس - بيريز - ألبرايتون

خط الهجوم: إيهاناتشو - فاردي