حرب أهلية الحلقة 29..أحداث نارية وغير متوقعة تنتهي بإصابة جميلة عوض

/630793/حرب-أهلية-الحلقة-29أحداث-نارية-وغير-متوقعة-تنتهي-بإصابة-جميلة-عوض

مسلسل حرب أهلية الحلقة 29 استهلت الأحداث بمواجهة نارية بين تمارا وكيشو وذلك بعدما فاجئتهم سارة في إحدى المطاعم الذي كان يجلسون بها لتكشف لعبة يوسف عليها وسرعان ما يبدأ سرد الحقيقة لها أمام تمارا وأنه اضطر للتمثيل عليها لحماية تمارا من شر يوسف شقيقها ونادين زوجة والدها لتهم تمارا وتغادر الطاولة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 29 التي شهدت العديد من الأحداث النارية بعدما شارفت اللعبة على نهايتها.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 29

تصل تمارا إلى المنزل وورائها كيشو الذي حاول أن يفهمها الخطر الذي كان يحاط بها إلا أنها تنهره لتأتي مريم على صياح ابنتها وتحاول تهدئتها إلا أنها تتركهم تصعد إلى غرفتها، ويغادر يوسف بعد توسله إلى مريم بحل تلك المشكلة بينهما.

يدور نقاش بين تمار التي تجسدها جميلة عوض ووالدتها مريم التي تجسدها يسرا حول ما صار من قبل يوسف ونادين لتطالب ابنتها بحقها منهم، وتقنعها والدتها أن كيشو لن يفعل بها شيء يضرها وأنه يعشقها بالفعل.

تطرد مريم نادين من الفيلا بعدما وضعت يديها على الورقة التي تثبت عد مقدرة عزيز على الإنجاب من يوسف مرة أخرى، لتذهب نادين إلى منزل يوسف وهي في حالة هيسترية لتطلب منه الاعتراف بطفله الذي تحمله ولكنه يطردها إلى الخارج لتسير هائمة وهي تبكي لتصدمها سيارة وتقع أرضًا ليتم نقلها على المستشفى وتفقد طفلها.

سارة في قبض الأمن

تقع سارة شقيقة يوسف في قبضة الشرطة بعدما تم الإمساك بها في كمين وتفتيش سيارتها لنسيانها الرخص والبطاقة، لتقع المخدرات في أيدي الشرطة ويتم حجزها في القسم، يهرول يوسف إلى القسم في محاولة منه كي يرى شقيقته إلا أنه يتم منه ليعود خائب الأمل.

على الجانب الآخر، يتم وقف يوسف بشكل مؤقت عن العمل، كي يأخذ هدنة بعدما لاحظ المشرف عدم اهتمامه بعمله وبمرضاه.

تنتهي أحداث مسلسل حرب أهلية الحلقة 29 بخروج تمارا من المنزل بصحبة نادين، فور وصول كيشو إلى المنزل وعدم اهتمامها بوجوده، إلا أن فور استقلالها سيارتها يخرج عليهما مجموعة من الشباب وينقضوا على تمارا بألة حادة ليسببوا لها جرح عميق وتنسال الدماء من وجهها وتعلو صرخات فريدة وتمارا مستنجدين بمريم.