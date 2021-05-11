مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 29..العتال يسعى لاصطدام سرية بسفينة

/630794/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-29العتال-يسعى-لاصطدام-سرية-بسفينة

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 29، شهدت الحلقة بدء الصراع بين كبار تجار المخدرات والعصابات كلًا منهم يلعب على مصير الآخر ويحاول الايقاع به بأي شكل ولكن هدفهم الأساسي جميعهم هو جعل سرية "عمرو سعد" وسفينة "مصطفى شعبان" يصطدمان ببعضهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 29 بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان فضلًا عن محاولة العتال في التخلص من سرية وسفينة.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 29

يستكمل مجدي حديثه مع سفينة طالبًا منه أن يكون أحد رجاله يخدمه في الحصول على جميع المعلومات التي ستساعده في التخلص من مارسيل وسليم، ولكنه يطلب من سفينة قتل صديقه سرية أولًا.

زاهي العتال يقتل شقيقة سليم

ينتقل المشهد للعتال "عمرو عبدالجليل" وهو يتحدث مع دينا حول ما فعلته وأنه لن يستطيع مسامحتها مدى الحياة، ولكنها كانت قد فارقت الحياة بعدما أطلق العتال رصاص عليها، على الجانب الآخر تجلس نجلاء "رانيا يوسف" مع روان تتحدث معاها حول ماحدث لروان في الفترة الأخيرة، ولكن تنقل روان الحديث حول سفينة وخوفها الدائم عليه، خاصة بعد خوضه في طريق المال، ودخوله في صراعات مع عالم يفوقه.

سرية يحرض سنوفة على فاتن

يتصل سرية بأحد رجاله "سنوفة" ويعطيه رقم فاتن طالبًا منه محاولة فتح حديث معها لاختبار شرفها وهل ستوافق وتتحدث معه أم لا، يقوم سنوفة بفعل ذلك ولكن تهاجمه فاتن وتتجنب الرد عليه مرة اخرى، بينما يخبر سرية ابنة سليم بأن تجهز نفسها للسفر لوالدها غدًا، تسأله عن حبه لفاتن فيجيبها بطردها.

مجدي يستطيع إثارة شك سليم حول سرية

يتحدث سليم مع أحد تجار المخدرات فيخبره الاخير بأنه أخطأ عندما جعل سرية ياخذ مكان العتال، فيطمأنه سليم بأن سرية لدية عقود وتسجيلات يمكن أن تؤدي بحياته إلى الجحيم، وفي نفس الوقت يتصل مجدي بسليم ليخبره بأن سرية ستغفله مع ابنته في مصر وعليه أن يأتي إلى مصر بأقصى سرعة الإمساك بسرية.

زوج عواطف يطردها من منزلها

تكتشف عواطف خيانة زوجها لها، وتتشاجر معه مشاجرة عنيفة تصل إلى الضرب بالأيدي فيتوعد لها زوجها بالتخلص منها، وبالفعل يستطيع من خلال التوكيلات التي يمتلكها بيع كل ممتلكات عواطف له وطردها من المنزل، كما فعلت عواطف بفاتن.

خيانة بسنت لسعيد مع مجدي

تكشف احداث الحلقة خيانة بسنت لزوجها سعيد مع مجدي، بل تعمل معه من أجل الايقاع بشقيقه سرية، ويطلب منها مجدي معرفة اماكن خزائن سرية سواء بمجهودها الشخصي أو باستغلال سعيد، تحاول بسنت رفض ذلك لكنه يهددها بما يعرفه عنها فتبادلها بسنت التهديد بأنها تعرف مالا يريد أي شخص معرفته قاصدة بحديثها وجود العتال على ساحة المعركة.

وتنتهي مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 29 بذهاب عواطف لفاتن واعترافها بظلم فاتن وتطلب منها مسامحتها حول أفعالها، ثم تطلب منها العودة للحارة مرة أخرى مؤكدة أنها ستكون أول الداعمين لها، تقبل فاتن مسامحتها بينما ترفض الرجوع الحارة وتطلب من عواطف اللجوء إليها في اي وقت تحتاج فيه لأي شئ.