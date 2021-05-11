/630797/نسرين-آمين محمد-سامي-كبر-دور-مي-عمر-علينا-في-مسلسل-الأسطورة

تحدثت الفنانة نسرين آمين خلال لقائها ببرنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمُذاع على قناة المحور، عن تفاصيل جديدة بشأن شخصيتها، وبعض المشاكل التي دارت بينها وبين مي عمر، منوهة إلى العديد من المميزات التي تتمتع بها شخصيتها.

وأشارت الفنانة نسرين آمين إلى أنها تتمتع بشخصية مغرورةوذلك قبل نجاحها بالتمثيل، قائلة :” لست شخصا متكبرا تماما ومغرورة فقط".

نسرين عمر للعرافة: امتلك العديد من المميزات

وقالت الفنانة نسرين آمين ، أنها: تمتلك العديد من المميزات ، أحدهم الصراحة، قائلة:"لدي أمانة ولا اخون الأمانة وأكتم الأسرار وامتلك شجاعة الإعتراف ولدي شجاعة الاعتراف بحقيقتي وبنجاخي وفشلي في عمل فني".

ولفتت الفنانة نسرين أمين خلال حديثها مع الإعلامية بسمة وهبة النظر إلى الخلافات التي نشبت بينها وبين مي عمر قائلة:” لا أحقد على مي عمر، ومحمد سامي كبر دورها علينا في مسلسل الأسطورة، وهذا أمر غير مقبول، لانه يدعمه على حساب الأخرين، مشيرة غلى أن نجاح المسلسل، كان بسبب ان البطل محمد رمضان له قاعدة جماهيرية عديدة.

وعن الأفضل موهبة بينها وبين الفنانة مي عمر، قالت نسرين عمر أنها أكثر موهبة من مي عمر

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.