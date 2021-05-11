برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك من المحافظين للرئيس السيسى ورئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وقد بعث أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالى: "يطيب لى سيادة الرئيس ونحن نحتفل بعيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والبركات أن أبعث لسيادتكم بالإصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهانى القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيآ المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

كما تقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التهانى للمواطنين؛ بمناسبة حلول عيد الفطر، داعيآ المواطنين بالتعاون مع المحافظة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا حفاظآ على سلامتهم.

وبعث محافظ مطروح ببرقية تهنئة للرئيس السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى؛ جاء نصها كالتالى :" السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطنى محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة، بأخلص التهانى وأطيب التمنيات؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم مسيرة نهضتنا الحضارية فى شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسى والاقتصادى، فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة فى بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله فى التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحن نحو التقدم والازدهار".

وبعث محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسى.. جاء نصها كالتالى: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب محافظة بنى سويف بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك..أعاده الله على سيادتكم وعلى الشـعب المصــرى العظيم بمزيد من التقدم والازدهار ، داعياً الله عز وجل أن يوفقكم قائدا للمسيرة الوطنية وناصراً للحق، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".

كما بعث محافظ بنى سويف ببرقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ،والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية،هنأهم خلالها بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى أن يعيده عليهم وعلى الشعب المصرى بكل الأمن والرخاء والاستقرار.

وبعث محافظ المنيا أسامة القاضى، برقية تهنئة للرئيس السيسى.. قال فيها: "يطيب لى أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب

محافظة المنيا بأصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.. وإننا يا سيادة الرئيس نعاهد الله وسيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلى والخارجى، وحريصين على تنفيذ توجيهاتكم بكل أمانة وصدق حتى يتحقق التقدم والازدهار لمصرنا الغالية، داعيا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، ويحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها، وما تتمنوه لها من مكانة مرموقة بين دول العالم، وأن يحفظكم لمصرنا الحبيبة ويحفظ أمنها واستقرارها".

كما بعث برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفى الحبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء، بهذه المناسبة العطرة.

وقدم المحافظ خالص التهنئة لأهالى المنيا وأعضاء الجهاز التنفيذى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمناسبة حلول العيد، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

وفى قنا.. بعث المحافظ أشرف الداودى برقية تهنىٔة إلى الرىٔيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فى البرقية: «بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة قنا يسعدنى أن أبعث لسيادتكم أروع أيات التهنئات وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يتمناه الشعب المصرى العريق من تقدم ورقى وازدهار، وأن تمر الأزمة التى يتعرض لها العالم أجمع بسلام».

وأضاف المحافظ «إننا نجدد عهدنا لسيادتكم بأن تبقى راية مصر خفاقة داىٔمَا، حفظ الله مصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتى لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق».

كما بعث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، برقية تهنئة لكلًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى، ووزير الأوقاف فضيلة الشيخ محمد مختار جمعة ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام.

جاء فى نص البرقية: يطيب لى أن أبعث لكم أسمى آيات التهنئات وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان وتحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

وعلى صعيد آخر... بعث رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك، جاء فيها " يطيب لى فخامة الرئيس بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادى أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم وشعب مصر العظيم باليمن والخير والبركات وأن ينعم على مصر بالأمن والاستقرار والتنمية فى كافة المجالات فى ظل قيادة سيادتكم الرشيدة" وكل عام وسيادتكم بخير".

وفى الأقصر.. بعث المحافظ المستشار مصطفى ألهم برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال المحافظ فى برقيته: بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدنى أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة ‏وسائر شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء فى ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والسادة الوزراء والمحافظين.

وفى الغربية... قدم الدكتور محمود ذكى بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة طنطا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أرسل رئيس الجامعة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

كما قدم الدكتور محمود ذكى التهنئة لأسرة جامعة طنطا من السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى ذويهم باليمن والبركات.

وفى نفس السياق، وجه رئيس الجامعة تحية اعتزاز وتقدير لكل العاملين بالمستشفيات الجامعية مثمنا الدور الوطنى لفرسان الجيش الأبيض من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة لجهودهم المتميزة فى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بالجودة المطلوبة.

ودعا رئيس جامعة طنطا المولى القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات،وأن يرفع البلاء والوباء عن مصرنا الغالية وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يحفظ مصر من كل سوء فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.