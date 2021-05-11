الرقابة الإدارية تهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء، الموافق الثانى عشر من شهر مايو لعام ألفين واحد وعشرون ميلاديا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة واثنان وأربعون هجرية، وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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