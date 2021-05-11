وفاة زوجة النائب الوفدي محمد مدينة

توفيت منذ قليل زوجة النائب محمد مدينة، عضو لجنة التشريعية والقيم بمجلس النواب، بعد صراع المرض، وسيتم تشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة الظهر غدًا الأربعاء.

وفاة زوجة النائب الوفدى محمد مدينة

وقد حددت أسرة الفقيدة موعد الخميس لتلقى العزاء فى زوجة النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، عن دائرة القليوبية، وأحد قيادات حزب الوفد.

مجلس النواب يستأنف جلساته

هذا وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد استأنف عمله الاسبوع الحالى، حيث تم الموافقة من حيث المجموع على قانون شروط شغل الوظائف، وذلك بعد نقاش مطول من جانب النواب.

ويهدف القانون إلى الحد من استمرار الموظفين الذين يتعاطون المخدرات عن العمل، فى خطوة للحفاظ على سلامة وأمان المواطنين المصريين، ولتجنب وقوع المزيد من الحوادث المتكررة فى الهيئات المختلفة المسئولة على أمان المواطنين.

كما أنه قد عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم، لمناقشة عدد من المقترحات والشكاوي،وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب.