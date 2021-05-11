/630799/نسرين آمين-تكشف-عن-تفاصيل-القبض-عليها-في-ألمانيا

تحدثت الفنانة نسرين آمين خلال لقائها ببرنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمُذاع على قناة المحور، عن تفاصيل جديدة بشأن شخصيتها، وبعض المشاكل التي دارت بينها وبين بعض النجوم، منوهة إلى العديد من المميزات التي تتمتع بها شخصيتها.

نسرين أمين تكشف أسباب القبض عليها

وأشارت الفنانة نسرين أمين، إلى تفاصيل إلقاء القبض عليها في ألمانيا، موضحة أن الأمر لا يعرفه أحد وحتى والدتي لم تعرف عنه شيئًا.

وتلعت نسرين أمين:" اتقبض عليا ساعتين في مطار فرانكفورت في ألمانيا"، كاشفة عن السبب وهو أن الفيزا الخاصة بها انتهت يوم السفر؛ وكان المسئول عن ذلك شركة السياحة.

ولفتت الفنانة نسرين أمين خلال حديثها مع الإعلامية بسمة وهبة النظر إلى الخلافات التي نشبت بينها وبين مي عمر قائلة:” لا أحقد على مي عمر، ومحمد سامي كبر دورها علينا في مسلسل الأسطورة، وهذا أمر غير مقبول، لانه يدعمه على حساب الأخرين، مشيرة غلى أن نجاح المسلسل، كان بسبب ان البطل محمد رمضان له قاعدة جماهيرية عديدة.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.